В крови актера Ефремова нашли алкоголь и наркотики

Также обнаружены следы наркотиков, которые известный актер и режиссер мог употреблять ранее.

Проведенные анализы показали наличие алкоголя в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию на Смоленской площади в Москве. Об этом во вторник, 9 июня, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, также в крови обнаружены следы наркотиков. Вместе с тем собеседник информагентства уточнил, что наркотики выводятся из организма не сразу и какое-то время их следы присутствуют после последнего употребления.

Напомним, актер Михаил Ефремов в Москве совершил лобовое столкновение с фургоном на встречной полосе движения у здания МИД России.

На записи видно, как Jeep Grand Cherokee Ефремова на повороте продолжает движение прямо, пересекает двойную сплошную линию и вылетает на встречную, где и врезается в небольшой фургон Лада.

Водителя фургона с тяжёлыми травмами увезли в больницу, где он в последствии скончался. Дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает до 12 лет лишения свободы.

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