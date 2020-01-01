Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В крови актера Ефремова нашли алкоголь и наркотики

Комментариев: 0
Также обнаружены следы наркотиков, которые известный актер и режиссер мог употреблять ранее.
Популярному актеру грозит до 12 лет лишения свободы
Популярному актеру грозит до 12 лет лишения свободы
tvc.ru
 
Проведенные анализы показали наличие алкоголя в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию на Смоленской площади в Москве. Об этом во вторник, 9 июня, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
 
 
По его словам, также в крови обнаружены следы наркотиков. Вместе с тем собеседник информагентства уточнил, что наркотики выводятся из организма не сразу и какое-то время их следы присутствуют после последнего употребления.
 
Напомним, актер Михаил Ефремов в Москве совершил лобовое столкновение с фургоном на встречной полосе движения у здания МИД России.
 
На записи видно, как Jeep Grand Cherokee Ефремова на повороте продолжает движение прямо, пересекает двойную сплошную линию и вылетает на встречную, где и врезается в небольшой фургон Лада.
 
Водителя фургона с тяжёлыми травмами увезли в больницу, где он в последствии скончался. Дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ, которая предполагает до 12 лет лишения свободы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, ДТП, актер, Михаил Ефремов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь