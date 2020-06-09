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Путин и Меркель обсудили выполнение мер "Минска-2"

Комментариев: 1
Российский президент и немецкий канцлер также поговорили о войне в Ливии и ситуации в Сирии.
Путина и Меркель интересуют ситуация в трех странах
Путина и Меркель интересуют ситуация в трех странах
AP

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели во вторник, 9 июня, телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине, Ливии и Сирии, сообщает пресс-службе Кремля.

"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений нормандской четверки по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в Контактной группе и в нормандском формате. Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер", - говорится в сообщении.

Лидеры РФ и ФРГ также обеспокоены ситуацией в Ливии. "Путин и Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии. Акцентирована безальтернативность скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - отметили в Кремле.

Рассмотрены также ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения страны.

Напомним, 5 июня состоялась беседа Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня, а также ситуацию вокруг Донбасса.

 

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Теги: Россия, Украина, Путин, Германия, Меркель, минские договоренности, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    09.06.2020, 18:57
Оценка:  +1
Woodbrother
Двойник, беседующий с Меркель, совсем не похож на оригинал мертвого путена. Какой то брак пошел в индустрии путеностроения Видимо пластический хирург Мойша Соломонович уехал таки в Израиль.
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