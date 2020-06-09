Путин и Меркель обсудили выполнение мер "Минска-2"
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели во вторник, 9 июня, телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине, Ливии и Сирии, сообщает пресс-службе Кремля.
Лидеры РФ и ФРГ также обеспокоены ситуацией в Ливии. "Путин и Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии. Акцентирована безальтернативность скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН", - отметили в Кремле.
Рассмотрены также ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения страны.
Напомним, 5 июня состоялась беседа Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня, а также ситуацию вокруг Донбасса.
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