Авария на шахте в Афганистане: более 80 жертв

В трех тоннелях шахты произошли взрывы. Пока известно о 80 погибших, цифры могут увеличиться.

В Афганистане масштабная авария на шахте tolonews.com

В результате аварии на шахте в Афганистане погибли не менее 80 человек, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на заявление члена Совета провинции Саманган Мохаммада Хашема Сарвари.

По словам Сарвари, "взрывы произошли в трех тоннелях шахты, в результате чего погибли более 80 человек".

При этом он добавил, что точное количество жертв пока неизвестно.

Как сообщал телеканал TOLOnews, инцидент произошел в районе Дара-э-Суф. Причиной обрушения шахты мог стать взрыв, который был слышен в селениях, прилегающих к угольному разрезу.

Ранее в соседнем Пакистане девять человек погибли на мраморной шахте.

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