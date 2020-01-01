В РФ актера Михаила Ефремова взяли под арест

За час до смертельной аварии актер побывал в пабе и пробыл там полчаса. Тем временем правоохранители после смерти пострадавшего в ДТП изменили виновнику квалификацию и меру пресечения.

В Москве арестовали российского актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Ранее он был отпущен под подписку о невыезде. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Также российские СМИ обнародовали видео с камер наблюления, судя по которому, за час до аварии Ефремов приехал в паб и пробыл там около получаса.

Накануне заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади российской столицы. Он на своем джипе Гранд-Чероки вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Лада с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель Лады скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным российских СМИ, погибший водитель - курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя и наркотиков в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано на деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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