В Африке умер 55-летний президент Бурунди
На выходных президенту стало плохо и его госпитализировали, однако 8 июня у него остановилось сердце.
Президент страны Восточной Африки Бурунди Пьер Нкурунзиза умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в Twitter правительства.
"Правительство Республики Бурунди с великой скорбью объявляет о неожиданной смерти Его Превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди", - говорится в сообщении.
Причиной смерти названа остановка сердца.
Скончался политик 8 июня. В субботу его госпитализировали из-за плохого самочувствия. В больнице его состояние улучшилось, но в понедельник сердце остановилось, и попытки запустить его оказались безуспешными.
Нкурунзиза, который был президентом Бурунди с августа 2005 года, должен был покинуть пост в конце лета.
На выборах в мае 2020 года победу одержал провластный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза.
Ранее сообщалось, что в Кении ушел из жизни бывший президент страны, возглавлявший ее 24 года, Дэниэл арап Мои.
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