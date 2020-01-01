В Африке умер 55-летний президент Бурунди

На выходных президенту стало плохо и его госпитализировали, однако 8 июня у него остановилось сердце.

Президенту было всего 55 лет скриншот

Президент страны Восточной Африки Бурунди Пьер Нкурунзиза умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в Twitter правительства.

"Правительство Республики Бурунди с великой скорбью объявляет о неожиданной смерти Его Превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди", - говорится в сообщении.

Причиной смерти названа остановка сердца.

Скончался политик 8 июня. В субботу его госпитализировали из-за плохого самочувствия. В больнице его состояние улучшилось, но в понедельник сердце остановилось, и попытки запустить его оказались безуспешными.

Нкурунзиза, который был президентом Бурунди с августа 2005 года, должен был покинуть пост в конце лета.

На выборах в мае 2020 года победу одержал провластный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза.

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