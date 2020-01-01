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В Африке умер 55-летний президент Бурунди

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На выходных президенту стало плохо и его госпитализировали, однако 8 июня у него остановилось сердце.
Президенту было всего 55 лет
Президенту было всего 55 лет
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Президент страны Восточной Африки Бурунди Пьер Нкурунзиза умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в Twitter правительства.
 
"Правительство Республики Бурунди с великой скорбью объявляет о неожиданной смерти Его Превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди", - говорится в сообщении.
 
Причиной смерти названа остановка сердца.
 
Скончался политик 8 июня. В субботу его госпитализировали из-за плохого самочувствия. В больнице его состояние улучшилось, но в понедельник сердце остановилось, и попытки запустить его оказались безуспешными.
 
Нкурунзиза, который был президентом Бурунди с августа 2005 года, должен был покинуть пост в конце лета.
 
На выборах в мае 2020 года победу одержал провластный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза.
 
Ранее сообщалось, что в Кении ушел из жизни бывший президент страны, возглавлявший ее 24 года, Дэниэл арап Мои.
 
Еще Корреспондент писал, что президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет.

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Теги: президент, смерть, Африка, Бурунди
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Источник: korrespondent.net

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