Ефремов будет носить электронный браслет

Актер находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.

Отмечается, что Таганский суд Москвы установил актеру ряд ограничений.

Так, Ефремову запретили покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Также он не может общаться с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.

В виде исключения актеру можно пользоваться телефоном для вызова врача или представителей правоохранительных органов.

Если он нарушит требования суда, меру пресечения могут изменить на арест.

В УФСИН информировали, что с целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных запретов, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наденут не него электронный браслет.

Напомним, актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек . Ему грозит до 12 лет колонии. Вину Ефремов признал.

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