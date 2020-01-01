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Ефремов будет носить электронный браслет

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Актер находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.
На Михаила Ефремова наденут электронный браслет
На Михаила Ефремова наденут электронный браслет
facebook.com/pg/TheatreSovremennik
 
Актер Михаил Ефремов, которого суд отправил под домашний арест до 9 августа после смертельного ДТП, будет носить электронный браслет. Об этом 9 июня сообщило агентство ТАСС.
 
Отмечается, что Таганский суд Москвы установил актеру ряд ограничений.
 
Так, Ефремову запретили покидать место жительства, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Также он не может общаться с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.
 
В виде исключения актеру можно пользоваться телефоном для вызова врача или представителей правоохранительных органов.
 
Если он нарушит требования суда, меру пресечения могут изменить на арест.
 
В УФСИН информировали, что с целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных запретов, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции наденут не него электронный браслет.
 
Напомним, актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии. Вину Ефремов признал.
 

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Теги: ДТП, актер, Михаил Ефремов, домашний арест, Электронный браслет
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Источник: korrespondent.net

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