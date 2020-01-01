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Турция снимает значительную часть карантинных мер

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Лицам младше 18 лет будет разрешено выходить на улицу, а с 1 июля начнут работу кинотеатры, театры и выставочные залы.
Власти Турции снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Власти Турции снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
 
В Турции снимут ряд серьезных ограничений, введенных властями из-за риска распространения коронавируса. Об этом 9 июня заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.
 
Так, полностью снимается запрет на выход на улицу лиц младше 18 лет. Лица старше 65 лет смогут выходить на улицу с 10.00 до 20.00.
 
С 1 июля на определенных условиях заработают кинотеатры, театры, выставочные залы, свадебные салоны. Кроме того, время работы ресторанов, кафе и столовых продлевается до полуночи.
 
Эрдоган также отметил, что ученые из Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) смогли успешно синтезировать препарат Фавипиравир для лечения COVID-19.
 
Напомним, с 1 июня в Турции сняли запрет на передвижение между городами, а также открыли пляжи и национальные парки. С начала лета заработали рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны.
 
 
На данный момент общее число инфицированных в стране превысило 172 тысячи, из них скончались 4729 человек и выздоровели 144 598.
 

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Теги: Турция, карантин, Эрдоган, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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