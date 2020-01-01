Турция снимает значительную часть карантинных мер

Лицам младше 18 лет будет разрешено выходить на улицу, а с 1 июля начнут работу кинотеатры, театры и выставочные залы.

В Турции снимут ряд серьезных ограничений, введенных властями из-за риска распространения коронавируса. Об этом 9 июня заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.

Так, полностью снимается запрет на выход на улицу лиц младше 18 лет. Лица старше 65 лет смогут выходить на улицу с 10.00 до 20.00.

С 1 июля на определенных условиях заработают кинотеатры, театры, выставочные залы, свадебные салоны. Кроме того, время работы ресторанов, кафе и столовых продлевается до полуночи.

Эрдоган также отметил, что ученые из Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) смогли успешно синтезировать препарат Фавипиравир для лечения COVID-19.

Напомним, с 1 июня в Турции сняли запрет на передвижение между городами, а также открыли пляжи и национальные парки. С начала лета заработали рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны.

На данный момент общее число инфицированных в стране превысило 172 тысячи, из них скончались 4729 человек и выздоровели 144 598.

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