Вулканический пепел покрыл два десятка населенных пунктов. Граждан призвали в целях профилактики носить маски.

Города в центральной части Эквадора засыпало пеплом после извержения действующего вулкана Сангай. Об этом 8 июня сообщила служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями страны.

Отмечается, что к настоящему времени вулканический пепел осел в 16 населенных пунктах, крупнейших из которых - Гуаякиль с населением более двух миллионов человек.

В целях профилактики власти призвали граждан носить маски и одежду, максимально закрывающую тело.

Руководство нескольких населенных пунктов на один день запретило движение транспортных средств, чтобы осевший пепел меньше поднимался в воздух.

Коммунальные службы занимаются уборкой улиц.

О пострадавших и разрушениях в результате извержения вулкана не сообщается.

The Sangay erupted yesterday in Ecuador. Sent by a cousin living there pic.twitter.com/6UVFsmPhda — Alexandra #TeamJoe (@alexespind) June 9, 2020

A volcanic eruption in Ecuador has left several cities covered in ash pic.twitter.com/yB1BwOnOeY — Faytuks News (@Faytuks) June 9, 2020

Cмотрите фотогалерею: Извержение в Эквадоре: города засыпало пеплом

Напомним, в январе в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре.

Извержение вулкана Анак-Кракатау попало на видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet