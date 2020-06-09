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Извержение в Эквадоре: города засыпало пеплом

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Вулканический пепел покрыл два десятка населенных пунктов. Граждан призвали в целях профилактики носить маски.
 
Города в центральной части Эквадора засыпало пеплом после извержения действующего вулкана Сангай. Об этом 8 июня сообщила служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями страны.
 
Отмечается, что к настоящему времени вулканический пепел осел в 16 населенных пунктах, крупнейших из которых - Гуаякиль с населением более двух миллионов человек.
 
В целях профилактики власти призвали граждан носить маски и одежду, максимально закрывающую тело.
 
Руководство нескольких населенных пунктов на один день запретило движение транспортных средств, чтобы осевший пепел меньше поднимался в воздух.
 
Коммунальные службы занимаются уборкой улиц.
 
О пострадавших и разрушениях в результате извержения вулкана не сообщается.

Cмотрите фотогалерею: Извержение в Эквадоре: города засыпало пеплом

Напомним, в январе в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре.

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Теги: Извержения вулканов, видео, вулканы, фото, Эквадор, вулкан
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Источник: korrespondent.net

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