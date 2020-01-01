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Помпео: Пекин оказывает давление на Лондон из-за 5G

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Китай использует тактику запугивания в решении проблем создания сетей 5G в других странах, подчеркнул глава Госдепа.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
 
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию в вопросе создания сетей 5G. С таким заявлением он выступил 9 июня, сообщила пресс-служба Госдепартамента.
 
"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками выступают против ... тактики запугивания, (применяемой) Коммунистической партией Китая", - подчеркнул Помпео.
 
В качестве примера он привел ситуацию, когда Пекин, как сообщалось, угрожал британскому банку HSBC нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не даст разрешения китайской компании Huawei строить свою сеть 5G.
 
По словам главы Госдепа, Австралия, Дания и другие страны ранее также столкнулись с давлением со стороны Пекина. 
 
"Агрессивное поведение Пекина показывает, почему страны должны избегать чрезмерной экономической зависимости от Китая и защищать свою критически важную инфраструктуру от влияния Коммунистической партии КНР", - отметил Помпео.
 
В то же время он добавил, что США готовы помочь своим друзьям с "любыми их потребностями".
 
Напомним, в феврале во время телефонной беседы Дональд Трамп повздорил с Борисом Джонсоном из-за того, что британский премьер-министр отклонил просьбу президента США не допустить компанию Huawei к строительству в Великобритании сетей 5G.
 

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Теги: США, Британия, Китай, Великобритания, стандарт 5G, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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