Помпео: Пекин оказывает давление на Лондон из-за 5G

Китай использует тактику запугивания в решении проблем создания сетей 5G в других странах, подчеркнул глава Госдепа.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию в вопросе создания сетей 5G. С таким заявлением он выступил 9 июня, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками выступают против ... тактики запугивания, (применяемой) Коммунистической партией Китая", - подчеркнул Помпео.

В качестве примера он привел ситуацию, когда Пекин, как сообщалось, угрожал британскому банку HSBC нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не даст разрешения китайской компании Huawei строить свою сеть 5G.

По словам главы Госдепа, Австралия, Дания и другие страны ранее также столкнулись с давлением со стороны Пекина.

"Агрессивное поведение Пекина показывает, почему страны должны избегать чрезмерной экономической зависимости от Китая и защищать свою критически важную инфраструктуру от влияния Коммунистической партии КНР", - отметил Помпео.

В то же время он добавил, что США готовы помочь своим друзьям с "любыми их потребностями".

Напомним, в феврале во время телефонной беседы Дональд Трамп повздорил с Борисом Джонсоном из-за того, что британский премьер-министр отклонил просьбу президента США не допустить компанию Huawei к строительству в Великобритании сетей 5G.

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