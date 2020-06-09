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Байден заявил, что в США повсюду существует расизм

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Системный расизм существует не только в правоохранительных органах страны, отметил бывший вице-президент. При этом он не считает, что все полицейские являются расистами.
Джо Байден отправил видеообращение на церемонию прощания с Джорджем Флойдом
Джо Байден отправил видеообращение на церемонию прощания с Джорджем Флойдом
 
В США повсеместно встречается системный расизм. Об этом заявил бывший вице-президент, кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в интервью CBS, отрывок из которого был опубликован в Twitter 9 июня.
 
На вопрос о том, считает ли он, что среди американских правоохранителей существует системный расизм, Байден ответил "вне всяких сомнений". 
 
"Речь не только о правоохранителях, он повсюду - жилищная сфера, образование. Он везде, где мы что-то делаем. Это реально. <...> Это серьезно. Не все правоохранители являются расистами, <...> некоторые из них очень хорошие полицейские, но то, как это работает сейчас, мы видели слишком много примеров этого (расизма -ред.)", - подчеркнул политик. 
 
Напомним, тема расизма в правоохранительных органах США стала особенно острой в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда,
 
При его задержании 25 мая белые полицейские использовали удушающий прием.
 
Смерть Флойда привела к массовым акциям протеста по всей стране, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.
 
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Теги: США, протесты, расизм, полиция, Байден, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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