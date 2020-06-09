Байден заявил, что в США повсюду существует расизм

Системный расизм существует не только в правоохранительных органах страны, отметил бывший вице-президент. При этом он не считает, что все полицейские являются расистами.

В США повсеместно встречается системный расизм. Об этом заявил бывший вице-президент, кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в интервью CBS, отрывок из которого был опубликован в Twitter 9 июня.

На вопрос о том, считает ли он, что среди американских правоохранителей существует системный расизм, Байден ответил "вне всяких сомнений".

"Речь не только о правоохранителях, он повсюду - жилищная сфера, образование. Он везде, где мы что-то делаем. Это реально. <...> Это серьезно. Не все правоохранители являются расистами, <...> некоторые из них очень хорошие полицейские, но то, как это работает сейчас, мы видели слишком много примеров этого (расизма -ред.)", - подчеркнул политик.

EXCLUSIVE: @JoeBiden tells @NorahODonnell there is “absolutely” systemic racism in law enforcement. “But it’s not just in law enforcement, it’s across the board. It’s in housing, it’s in education and in everything we do.”https://t.co/Pi1ouvZARJ pic.twitter.com/NorLaHB06t — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 9, 2020

Напомним, тема расизма в правоохранительных органах США стала особенно острой в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда,

Смерть Флойда привела к массовым акциям протеста по всей стране, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.