В США планируют арестовать организаторов беспорядков
Американские власти нацелены на то, чтобы обуздать радикальные группировки, которые несут ответственность за случаи насилия во время протестов.
Власти США намерены арестовать ряд лиц по обвинению в организации беспорядков во время протестов, вызванных гибелью темнокожего Джорджа Флойда. Об этом заявил министр юстиции и генпрокурор Уильям Барр в интервью Fox News, которое было показано 9 июня.
"Было такое, что ультраправые группировки пытались выдать себя за ультралевые. Ультралевые притворялись ультраправыми. Представители обеих сторон пытались разжечь насилие", - отметил Барр, говоря о беспорядках в стране.
Он подтвердил, что планирует взять под стражу лиц, которые выступали в роли организаторов.
"Я не могу устанавливать сроки в том, что касается данных расследований. Однако, думаю, мы в полной мере нацелены обуздать эти группы", - подчеркнул глава Минюста.
Напомним, 8 июня Барр сообщил, что власти США проводят расследования в отношении ряда участников протестов в стране, связанных с движением американских антифашистов Антифа.
Он уточнил, что эти люди были задержаны во время протестов по обвинению в ряде
преступлений.
Напомним, в США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе грубого задержания полицией.
В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.
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