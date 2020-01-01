Трамп распорядился создать флот ледоколов

Ледоколы призваны защищать интересы США в Арктике и Антарктике и обеспечить там постоянное американское присутствие.

Трамп приказал создать флот ледоколов для присутствия США в Арктике и Антарктике

Президент США Дональд Трамп издал распоряжение создать не менее трех ледоколов до 2030 года, призванных обеспечить постоянное присутствие США в Арктике и Антарктике. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 10 июня.

"Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в регионах Арктики и Антарктики и сохранить мощную присутствие наших сил безопасности в Арктике вместе с союзниками и партнерами, США нужен флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению до 2029 финансовом году", - заявил Трамп.

Трамп также поручил определить не менее двух баз в США и двух международных, где смогут швартоваться ледоколы. Кроме того, Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у стран-партнеров на срок, пока в США не появится собственный ледокольный флот - речь идет о 2022-2029 финансовых годах.

Отмечается, что распоряжение адресовано руководству Госдепа США, Минфину, Министерству энергетики и Министерству внутренней безопасности.

Ранее Трамп заявил, что у США появится величайшее оружие в истории. Глава Белого дома подчеркнул, что уже видел опытные образцы вооружений и "не может в это поверить".

Также в середине мая Трамп заявил, что США разрабатывают самую быструю в мире "супер-пупер-ракету".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet