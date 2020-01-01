Во Франции прогнозируют потерю миллиона рабочих мест в 2020 году

При этом пика безработицы страна достигнет в середине следующего года. Падение экономики в этом году прогнозируется на уровне до 10%.

Банк Франции в этом году прогнозирует сокращение почти миллиона рабочих мест

В 2020 году Франция потеряет около миллиона рабочих мест, а пик безработицы придется на середину 2021-го. Такой прогноз сделал Банк Франции в среду, 10 июня.

Сокращение рабочих мест произойдет из-за последствий пандемии коронавируса во Франции. Пик безработицы достигнет 11,8%.

Кроме того, падение экономики в этом году прогнозируется на уровне до 10%, хотя в третьем квартале ожидается оживление экономической активности, отмечает центробанк.

В 2021 году тем не менее произойдет восстановление экономики на 7% с последующим ростом на 4% в 2022-м, но при условии контролируемости эпидемиологической ситуации.

Напомним, что ранее Франция вложила уже €450 млрд в спасение экономики. Такая сумма составляет 20% национального богатства. Во французском Минэкономики говорят, что долг нужно будет возвращать, но не "прямо сейчас".

Также сообщалось, что Макрон заявил о "возвращении счастливых дней" во Францию. Возобновление работы кафе и ресторанов даст возможность французам снова обрести французский дух, считает президент.

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