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В мире более 7,3 млн случаев коронавируса

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Более 3,6 млн человек уже побороли болезнь. Число скончавшихся от COVID-19 приближается к 414 тысячам.
В мире зафиксировали 7,3 миллиона случаев COVID-19
В мире зафиксировали 7,3 миллиона случаев COVID-19

В мире зафиксировано уже 7 323 762 случая коронавируса, 3 603 893 человек уже выздоровели, в 413 731 человек умер. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в среду, 10 июня.

За минувшие сутки было зафиксировано 121 751 новых случаев инфицирования, а также 4 763 смерти.

Лидером по числу случаев коронавируса и смертей от него остаются США - там зафиксировано 2 045 549 случаев, из них 114 148 человек погибли и 788 862 выздоровели.

На второй ступени по количеству случаев находится Бразилия - там уже 742 084 случая и 38 497 скончавшихся.

Тройку замыкает Россия, где выявлено 485 253 больных и 6 142 смертей.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19. В Европе ситуация начала улучшаться, но в Центральной Америке пандемия еще не достигла пика.

Зона без COVID. Страны, победившие коронавирус

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Теги: смерть, смертность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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