Какой праздник 10 июня 2020: именины, приметы, забавные факты

Всемирный день мороженого и День разрисованных ладоней, День чая со льдом и день рождения принца Филиппа – об этих и других интересных событиях и праздниках 10 июня расскажем в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний день, 10 июня, радует самыми разнообразными датами – вкусными праздниками, любопытными событиями и неожиданными приметами.

10 июня - 161-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 204 дня.

Какие праздники 10 июня

Всемирный день мороженого. Этот день был выбран не случайно: именно 10 июня лакомство начали продавать массово и повсеместно. В 1649 году французский кулинар Жерар Тирсен придумал оригинальный рецепт замороженного ванильного крема - из молока и сливок. Новинку назвали "неаполитанским мороженым". После этого рецептура ледяного десерта обновлялась постоянно. В промышленных масштабах мороженое стали производить в 30-х годах XX века.

День рождения шариковой ручки

День разрисованных ладоней

День разрисованных ладоней. culture.ru

Всемирный день ремесленничества

День сообщества анонимных алкоголиков в США

День чая со льдом в США

День часов в Японии

День детей на Гаити

День трав и специй в США

День отмены рабства в Гвиане

День Португалии

Город Порту. Twitter

День пограничника Молдовы

День военно-морских сил Италии

День примирения в Конго

День арабской армии в Иордании

Что произошло 10 июня

1610 - первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).

1652 - Джон Халл открыл первый монетный двор в Америке.

1692 - первые "ведьмы" повешены в Салеме.

1776 - король Франции Людовик XVI тайно выдал драматургу Пьеру Бомарше миллион ливров для передачи их на нужды борцов за независимость США.

1793 - В Париже создан первый в мире публичный зоопарк.

1793 - Столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.

1846 - шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.

1909 - Впервые в мире использован сигнал SOS.

1909 - Основана Канберра, столица Австралии.

1935 - основано сообщество Анонимные Алкоголики.

1936 - в СССР основана киностудия Союздетмультфильм (ныне Союзмультфильм).

1941 - распоряжением главнокомандующего сухопутных войск Германии назначен срок начала операции Барбаросса - 22 июня.

1943 - американский торговец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку, изобретенную венгром Ласло Биро.

1947 - Сааб произвел свой первый автомобиль.

2003 - с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом Spirit на борту.

Кто родился 10 июня

1921 - принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.

1929 - Людмила Зыкина, певица, художественный руководитель и солистка Государственного академического Русского народного ансамбля Росси», народная артистка СССР.

1941 - Аида Ведищева, эстрадная певица, исполнительница популярных песен из советских кинофильмов и мультфильмов.

1965 - Элизабет Херли, английская актриса и продюсер.

Какой сегодня праздник по православному календарю

10 июня верующие отмечают День святого Никиты исповедника, епископа Халкидонского. Святитель, живший во второй половине VIII века, был милосерден и всегда помогал сирым, нищим, странникам и вдовам.

Также 10 июня - День мученицы Еликониды, подвергшейся пыткам в городе Коринфе, но не отрекшейся от христианской веры.

Какой сегодня народный праздник

10 июня чтили Никиту Гусятника. Такое имя в народе получил преподобный Никита Халкидонский. Он считался покровителем домашних гусей, которых Никита якобы бережет от хищных птиц, лис и хорьков.

Также в этот день народ отмечал Полудницы. Языческие духи, принимавшие образ молодых красивых девушек, являлись крестьянам в поле и отвлекали их от работы. Прогонять Полудниц нельзя - они способны разозлиться и наслать на поле засуху. Но и принимать их заигрывания тоже опасно: согласно старинному поверью, Полудница лишает мужчину его мужской силы. Лучшим выходом считалось крепко зажмуриться и сказать: "Господи, спаси от соблазна!".

А вот для беременных женщин работа в поле на Полудницы считалась благоприятной: ребенку предрекали крепость и здоровье, как у молодого колоса.

Погода на 10 июня указывает на урожай. Если Полудницы выдались солнечными и безветренными, урожай осеню будет богатым.

У кого сегодня именины

10 июня по церковному календарю именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Николай, Павел и Петр.

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