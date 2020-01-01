Какой праздник 10 июня 2020: именины, приметы, забавные факты
Сегодняшний день, 10 июня, радует самыми разнообразными датами – вкусными праздниками, любопытными событиями и неожиданными приметами.
10 июня - 161-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 204 дня.
Какие праздники 10 июня
- Всемирный день мороженого. Этот день был выбран не случайно: именно 10 июня лакомство начали продавать массово и повсеместно. В 1649 году французский кулинар Жерар Тирсен придумал оригинальный рецепт замороженного ванильного крема - из молока и сливок. Новинку назвали "неаполитанским мороженым". После этого рецептура ледяного десерта обновлялась постоянно. В промышленных масштабах мороженое стали производить в 30-х годах XX века.
- День рождения шариковой ручки
- День разрисованных ладоней
- Всемирный день ремесленничества
- День сообщества анонимных алкоголиков в США
- День чая со льдом в США
- День часов в Японии
- День детей на Гаити
- День трав и специй в США
- День отмены рабства в Гвиане
- День Португалии
- День пограничника Молдовы
- День военно-морских сил Италии
- День примирения в Конго
- День арабской армии в Иордании
Что произошло 10 июня
- 1610 - первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).
- 1652 - Джон Халл открыл первый монетный двор в Америке.
- 1692 - первые "ведьмы" повешены в Салеме.
- 1776 - король Франции Людовик XVI тайно выдал драматургу Пьеру Бомарше миллион ливров для передачи их на нужды борцов за независимость США.
- 1793 - В Париже создан первый в мире публичный зоопарк.
- 1793 - Столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.
- 1846 - шотландец Роберт Уильям Томсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.
- 1909 - Впервые в мире использован сигнал SOS.
- 1909 - Основана Канберра, столица Австралии.
- 1935 - основано сообщество Анонимные Алкоголики.
- 1936 - в СССР основана киностудия Союздетмультфильм (ныне Союзмультфильм).
- 1941 - распоряжением главнокомандующего сухопутных войск Германии назначен срок начала операции Барбаросса - 22 июня.
- 1943 - американский торговец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку, изобретенную венгром Ласло Биро.
- 1947 - Сааб произвел свой первый автомобиль.
- 2003 - с мыса Канаверал запущена ракета-носитель с марсоходом Spirit на борту.
Кто родился 10 июня
- 1921 - принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.
- 1929 - Людмила Зыкина, певица, художественный руководитель и солистка Государственного академического Русского народного ансамбля Росси», народная артистка СССР.
- 1941 - Аида Ведищева, эстрадная певица, исполнительница популярных песен из советских кинофильмов и мультфильмов.
- 1965 - Элизабет Херли, английская актриса и продюсер.
Какой сегодня праздник по православному календарю
10 июня верующие отмечают День святого Никиты исповедника, епископа Халкидонского. Святитель, живший во второй половине VIII века, был милосерден и всегда помогал сирым, нищим, странникам и вдовам.
Также 10 июня - День мученицы Еликониды, подвергшейся пыткам в городе Коринфе, но не отрекшейся от христианской веры.
Какой сегодня народный праздник
10 июня чтили Никиту Гусятника. Такое имя в народе получил преподобный Никита Халкидонский. Он считался покровителем домашних гусей, которых Никита якобы бережет от хищных птиц, лис и хорьков.
Также в этот день народ отмечал Полудницы. Языческие духи, принимавшие образ молодых красивых девушек, являлись крестьянам в поле и отвлекали их от работы. Прогонять Полудниц нельзя - они способны разозлиться и наслать на поле засуху. Но и принимать их заигрывания тоже опасно: согласно старинному поверью, Полудница лишает мужчину его мужской силы. Лучшим выходом считалось крепко зажмуриться и сказать: "Господи, спаси от соблазна!".
А вот для беременных женщин работа в поле на Полудницы считалась благоприятной: ребенку предрекали крепость и здоровье, как у молодого колоса.
Погода на 10 июня указывает на урожай. Если Полудницы выдались солнечными и безветренными, урожай осеню будет богатым.
У кого сегодня именины
10 июня по церковному календарю именины празднуют: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Николай, Павел и Петр.
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