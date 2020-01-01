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В Сингапуре стартуют клинические испытания лекарства от COVID-19

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Во время первой фазы испытаний препарат протестируют на 23 здоровых людях, а затем его проверят на инфицированных.
В Сингапуре начинаются клинические испытания препарата против коронавируса
В Сингапуре начинаются клинические испытания препарата против коронавируса
Getty Images

Сингапурские ученые начинают клинические испытания иммунного препарата TY027 против коронавируса. Об этом сообщает компания-разработчик Tychan в среду, 10 июня.

"В первой фазе исследований, которая продлится шесть недель, примут участие 23 здоровых человека", - сказано в заявлении.

При этом если первый этап будет признан успешным, то следующим шагом станет вовлечение в испытания большего числа волонтеров, в том числе инфицированных коронавирусом.

В основе нового препарата лежат созданные в лабораторных условиях моноклональные антитела, которые способны воздействовать на возбудителя SARS-CoV-2.

"Препарат может также использоваться для борьбы с широким кругом инфекционных заболеваний, в том числе в качестве превентивного средства", - сказал профессор медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ой Н Ин и добавил, что "если исследования завершатся успешно, то TY027 можно будет использовать людям, имеющим по работе широкие социальные контакты, а также путешественникам".

Над препаратом также работают эксперты из министерств обороны и здравоохранения, а также Совета по экономическому развитию.

Напомним, что ранее ученые не нашли подтверждений эффективности гидроксихлорохина при COVID-19. Противомалярийный препарат не может предотвратить смерти от коронавируса. Смертность среди принимавших препарат оказалась выше смертности среди тех, кто его не принимал.

Битва за вакцину. Уже политика, а не медицина

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Теги: Лекарственные препараты, лекарство, Сингапур, лекарства, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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