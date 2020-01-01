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Фейки о войне на Донбассе: Как Россия "разгоняет" пропаганду

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Российский дипломат в ООН опубликовал фото убитой в 2013 году девочки из России, которая якобы стала жертвой "обстрелов украинской армии".
Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов
Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов
rbc.ua

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН в Женеве Александр Алимов опубликовал фейк в соцсети Twitter о войне на Донбассе. Дипломат разместил фотографию убитой в 2013 году таксистом девочки из российского Уссурийска, назвав ее жертвой “обстрелов украинской армии“. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко у себя в Twitter

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“Хотите знать, как рождаются российские фейки? Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году“, - подчеркнул дипломат.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/OlegNikolenko

Отметим, что российский дипломат выдавал погибшую Анастасию, за другую 6-летнюю девочку Полину Солодку, которая якобы одной из первых погибла в Славянске в 2014 году.

Напомним, ранее СБУ за 3 месяца разоблачила 21 пророссийского агитатора. Интернет-агитаторы работали на спецслужбы РФ, дестабилизирую ситуацию и сея панику в обществе. 

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Теги: Россия, Фейк, Донбасс, Война, РФ
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