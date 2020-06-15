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В Японии умер педиатр Кавасаки, открывший редкий синдром

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Редкий синдром Кавасаки характеризуется воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела пациента. Преимущественно наблюдается у детей.
Томисаку Кавасаки первым описал опасный синдром у детей
Томисаку Кавасаки первым описал опасный синдром у детей
Kyodo

В Японии скончался педиатр Томисаку Кавасаки, который в 1967 году первым описал названный впоследствии в его честь детский воспалительный синдром. Об этом сообщает агентство Kyodo в среду, 10 июня.

Указано, что педиатр скончался на 96 году жизни в одной из больниц Токио. Причина смерти Кавасаки – естественные причины, связанные с его преклонным возрастом.

Редкий синдром Кавасаки характеризуется воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела пациента. Преимущественно наблюдается у детей в возрасте 1-15 лет.

Ранее сообщалось, что с конца апреля врачи из западных стран сообщают о сотнях случаях острого воспалительного синдрома, схожего по симптоматике с редкой болезнью Кавасаки.

В мае американские специалисты подтвердили, что опасный синдром связан с коронавирусной инфекцией. У детей наблюдается обширное воспаление кровеносных сосудов, жар, отеки конечностей. Корреспондент.net рассказывал подробности.

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Теги: дети, Япония, смерть, врачи, врач, умер
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Источник: korrespondent.net

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