В Швеции закрыли дело об убийстве бывшего премьера

Предполагаемый убийца определен следствием по косвенным доказательствам и сам погиб 20 лет назад.

Прокуратура Швеции закрыла уголовное дело об убийстве в 1986 г. тогдашнего премьер-министра Улофа Пальме. Об этом в среду, 10 июня, заявил прокурор Кристер Петерссон на онлайн пресс-конференции.

"Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу, это так называемый Скандиаманнен. Поскольку он уже скончался, я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто", - сказал он.

Петерссон уточнил, что речь идет о дизайнере Стиге Энгстрёме, который покончил с собой в 2000 г. По словам прокурора, следствию не удалось связать найденные пули с каким-либо оружием.

Новых технических доказательств также нет, поэтому виновного определили по показаниям свидетелей, которые утверждали, что видели дизайнера на месте преступления. Кроме того, в ходе расследования он путался в показаниях.

Убийство Улофа Пальме, возглавлявшего правительство Швеции с 1969 по 1976 гг., а также с 1982 г., произошло вечером 28 февраля 1986 г.

В тот день он вместе с женой без телохранителей возвращался из кинотеатра домой. Неизвестный дважды выстрелил в спину Пальме и скрылся.

Напомним, шведские власти в ноябре 2016 г. объявили о возобновлении расследования по делу об убийстве Пальме. После убийства Пальме с 1986 г. были допрошены 10 тыс. чел., из них 134 утверждали, что именно они застрелили Пальме.

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