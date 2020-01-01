Верный пес не покидает место самоубийства хозяина
В Китае пес днями не сходил с места самоубийства своего хозяина. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в Ухане. Прохожий по фамилии Сюй заметил бездомного собаку на мосту над рекой Янцзы в городе Ухань. Мужчина пытался забрать собаку домой, но тот сбежал.
Китаец написал о беспризорном псе в интернете. Пост увидел директор Общества по защите животных в Ухане Ду Фань и обратился за помощью. Мужчина попросил просмотреть записи камер наблюдения на мосте, чтобы установить, откуда там взялась собака.
Оказалось, что пес пришел с хозяином 30 мая, и мужчина совершил суицид, бросившись в реку.
Пост о преданном псе стал вирусным в Китае и довел до слез тысячи пользователей. Волонтеры пытаются найти сбежавшего пса и подыскать ему новую семью.
Ранее сообщалось, что пес три месяца прождал под больницей своего умершего хозяина. Также Корреспондент писал о том, что пропавший кот преодолел 420 км за 79 дней.
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