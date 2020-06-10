Собака несколько дней не сходил с моста, с которого спрыгнул его хозяин. Пес сбежал только при попытке его поимки.

Верный пес не покидает место самоубийства хозяина Кадр из видео

В Китае пес днями не сходил с места самоубийства своего хозяина. Об этом сообщает Daily Mail.

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Инцидент произошел в Ухане. Прохожий по фамилии Сюй заметил бездомного собаку на мосту над рекой Янцзы в городе Ухань. Мужчина пытался забрать собаку домой, но тот сбежал.

Китаец написал о беспризорном псе в интернете. Пост увидел директор Общества по защите животных в Ухане Ду Фань и обратился за помощью. Мужчина попросил просмотреть записи камер наблюдения на мосте, чтобы установить, откуда там взялась собака.

Оказалось, что пес пришел с хозяином 30 мая, и мужчина совершил суицид, бросившись в реку.

Пост о преданном псе стал вирусным в Китае и довел до слез тысячи пользователей. Волонтеры пытаются найти сбежавшего пса и подыскать ему новую семью.

Ранее сообщалось, что пес три месяца прождал под больницей своего умершего хозяина. Также Корреспондент писал о том, что пропавший кот преодолел 420 км за 79 дней.

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