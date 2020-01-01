В Африке уже более 200 тысяч случаев коронавируса
На континенте зафиксировано более 5,5 тысяч смертей от COVID-19. При этом выздоровели уже более 90 тысяч человек.
В Африке количество случаев коронавируса превысило 200 тысяч, из них летальный исход имели более 5,5 тысяч. Об этом сообщает региональное представительство ВОЗ в среду, 10 июня.
С начала пандемии в Африке заболели коронавирусом 202 783 человек, 5540 пациентов скончались. При этом число выздоровевших превышает 90 тысяч человек.
Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в ЮАР (52 991).
Напомним, что ранее в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19. В Европе ситуация начала улучшаться, но в Центральной Америке пандемия еще не достигла пика.
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