Названы самые безопасные страны
Самой безопасной страной вновь стала Исландия, оказавшаяся в лидерах в глобальном индексе миролюбия, который представил аналитический центр Институт экономики и мира.
На втором месте "безопасного" рейтинга Новая Зеландия, на третьем – Португалия.
В первой десятке также оказались страны:
- Австрия
- Дания
- Канада
- Сингапур
- Чехия
- Япония
- Швейцария
Украина оказалась на 148 позиции, между Нигерией и Венесуэлой.
Добавим, что Беларусь находится на 94 месте в списке самых безопасных стран, Россия - на 154.
Всего в рейтинге 163 страны. Самые нижние строчки занимают Сомали, Йемен, Южный Судан, Ирак, Сирия и замыкает список Афганистан.
Список Global Peace Index составляется международными экономистами и социологами ежегодно с 2007 года.
Cмотрите фотогалерею: Названы самые безопасные страны
Напомним, что назван топ-10 безопасных пляжей Европы на лето-2020.
Также мы писали, что в рейтинг лучших ВУЗов мира попали шесть украинских университетов. Это учебные заведения Киева, Харькова, Львова и Сум.
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