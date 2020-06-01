Представлен рейтинг самых безопасных стран в мире. Лидер не изменился. Украина не вошла даже в первую сотню.

Самой безопасной страной вновь стала Исландия, оказавшаяся в лидерах в глобальном индексе миролюбия, который представил аналитический центр Институт экономики и мира.

На втором месте "безопасного" рейтинга Новая Зеландия, на третьем – Португалия.

В первой десятке также оказались страны:

Австрия

Дания

Канада

Сингапур

Чехия

Япония

Швейцария

Украина оказалась на 148 позиции, между Нигерией и Венесуэлой.

Добавим, что Беларусь находится на 94 месте в списке самых безопасных стран, Россия - на 154.

Всего в рейтинге 163 страны. Самые нижние строчки занимают Сомали, Йемен, Южный Судан, Ирак, Сирия и замыкает список Афганистан.

Список Global Peace Index составляется международными экономистами и социологами ежегодно с 2007 года.

Cмотрите фотогалерею: Названы самые безопасные страны

Напомним, что назван топ-10 безопасных пляжей Европы на лето-2020.

Также мы писали, что в рейтинг лучших ВУЗов мира попали шесть украинских университетов. Это учебные заведения Киева, Харькова, Львова и Сум.

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