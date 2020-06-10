У Путина объяснили, почему Зеленского не пригласили на парад в Москву

Приглашения для участия в мероприятии отправлялись главам стран СНГ, в работе которого Украина практически не участвует.

По словам Пескова, в Кремле учитывали готовность приглашаемых глав государств к визиту в Москву

Президент РФ Владимир Путин не приглашал своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Москву на парад Победы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, не отправлялось. Акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах", - сказал он.

Кроме того, в Кремле учитывали готовность приглашаемых глав государств к визиту в Москву, отметил спикер президента РФ.

"Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Украина ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня. Президент РФ приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении военного парада.

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