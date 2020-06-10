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У Путина объяснили, почему Зеленского не пригласили на парад в Москву

Комментариев: 9
Приглашения для участия в мероприятии отправлялись главам стран СНГ, в работе которого Украина практически не участвует.
По словам Пескова, в Кремле учитывали готовность приглашаемых глав государств к визиту в Москву
По словам Пескова, в Кремле учитывали готовность приглашаемых глав государств к визиту в Москву
 
Президент РФ Владимир Путин не приглашал своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Москву на парад Победы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков.
 
 
"Насколько я знаю, не отправлялось. Акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах", - сказал он.
 
Кроме того, в Кремле учитывали готовность приглашаемых глав государств к визиту в Москву, отметил спикер президента РФ.
 
"Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Украина ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", - подчеркнул он.
 
Напомним, ранее президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня. Президент РФ приказал обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении военного парада.

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Теги: Украина-Россия, Путин, парад, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Глод    10.06.2020, 14:50
Оценка:  0
Глод
А какой смысл? Он всё-равно не поехал бы.
В0ЛАНД    10.06.2020, 14:36
Оценка:  -23
В0ЛАНД
Могли бы хотя бы на корпоратив нашего убогого клоуна пригласить.В качестве ведущего.
amzyraa    10.06.2020, 14:07
Оценка:  +6
amzyraa
В самой миролюбивой стране мира военный парад, без него никак.А ветераны в этом годе какого года рождения будут?От 65 ?
Extraterrestre    10.06.2020, 13:56
Оценка:  +6
Extraterrestre
а что он забыл на ГЕЙ параде?
WTF2wtf    10.06.2020, 13:55
Оценка:  +7
WTF2wtf
И так все ясно ...
презик россии ведет войну против Украины по своей единоличной хотелке силами россии и оккупировал в 2014-м Крым с Донбассом.
Красногвардеец1    10.06.2020, 13:51
Оценка:  -28
Красногвардеец1
А зачем приглашать тех,кто сожалеет о поражении Гитлера?
WTF2wtf    10.06.2020, 13:54
Оценка:  +6
WTF2wtf
Теперь в роли "гитлера" выстыпает глава российских оккупантов и убийц (он же Хyйло ботоксное, с 2014-го, после начала войны против Украины) ...
amzyraa    10.06.2020, 14:06
Оценка:  +1
amzyraa
Геббельс кумир пути, он сам говорил.
Vixerunt    10.06.2020, 13:45
Оценка:  +5
Vixerunt
они что таки собрались проводить это победобесие ? Больные люди.
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