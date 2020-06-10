В США бомбардировщик потерял гиперзвуковую ракету – СМИ

Ракета разрабатывается Управлением перспективных исследовательских проектов Пентагона совместно с ВВС США, утверждают источники.

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время испытаний в воздухе потерял прототип гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Об этом накануне сообщило издание Aviation Week.

Известно, что ракета разрабатывается Управлением перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) совместно с ВВС США.

Во время полета ракета случайно отделилась от самолета, после чего была уничтожена над сухопутным испытательным полигоном. Согласно информации издания, инцидент произошел с бомбардировщиком, приписанным к 419-й летно-испытательной эскадрильи на авиабазе Эдвардс ВВС США в Калифорнии. Причины случившегося сейчас расследуются.

Отмечается, что программа разработки этой гиперзвуковой ракеты отстает от плана на несколько месяцев. Первые летные испытания должны были пройти в 2019 году. Изначально DARPA выбрало для разработки ракеты компанию Lockheed Martin, но позже американская военно-промышленная компания Raytheon представила свою измененную ракету, которая произвела впечатление на Пентагон.

В марте нынешнего года сообщалось, что в США успешно завершились вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM. Ее разработала компания Lockheed Martin.

Также сообщалось, что в США разработают перехватчик Glide Breaker для уничтожения гиперзвуковых ракет в верхних слоях атмосферы.

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