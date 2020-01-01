В суде по МН17 рассказали о свидетелях дела

В суде по делу сбитого над Донбассом в 2014 году рейса МН17 сообщили о свидетелех из числа бывших участников самопровозглашенной "ДНР". Как сообщил в среду, 10 июня, прокурор Тейс Бергер, среди них бывший водитель обвиняемого Леонида Харченко, пишет ТАСС .

"Несколько бывших членов вооруженной группы обвиняемых, "ДНР", стали свидетелями", - сказал он. Один из них, свидетель S07, заявил, что "в "ДНР" был одним из водителей и телохранителей Харченко", отметил Бергер.

Прокурор также перечислил еще несколько свидетелей обвинения, не раскрывая имен.

Так, свидетель S14 заявил, что служил в "разведке "ДНР", которое возглавлял Сергей Дубинский.

Свидетель S21 заявил, что в "ДНР" он находился в подчинении Харченко и участвовал в вывозе зенитного ракетного комплекса Бук в Россию вечером 17 июля 2014 года.

Свидетель S29 рассказал о пребывании в "ДНР", начиная с июня 2014 года, "среди прочего упомянув российского подполковника,.. которым, предположительно, является обвиняемый Пулатов", а также "о транспортировке тяжелых вооружений, которые, по его наблюдениям, на регулярной основе поступали из Российской Федерации".

"Этот и прочие свидетели рассказали о своих наблюдениях во время пребывания в "ДНР" в 2014 году, в частности об обвиняемых. Мы также получили информацию от российского правительства, которая касается ролей обвиняемых, она приобщена к делу", - добавил Бергер.

Напомним, 8 июня под Гаагой начался второй этап судебного процесса по делу о сбитом МН17.

Накануне прокуратура не приняла версию РФ о месте запуска ракеты. Также стало известно, что в телах экипажа нашли обломки ракеты Бук.