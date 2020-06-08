На новом авианосце США отказала катапульта для самолетов

Американские моряки испытывают электромагнитную катапульту с 2017 года для замены традиционной системы запуска, которая требует больших запасов пресной воды на корабле.

Новейший американский авианосец “Джеральд Форд“ (USS Gerald R. Ford, CVN-78) вернулся на базу в Норфолке после тестового похода. Об этом сообщает Военно-морской институт США USNI News со ссылкой на заявление ВМС.

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Отмечается, что во время испытаний на корабле отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Из-за этого на пять дней прекратились запуски самолетов с палубы.

Указано, что неполадки не повлияли на безопасность пилотов и экипажа. Они были устранены утром 7 июня.

Американские моряки испытывают EMALS с 2017 года для замены традиционной паровой катапульты, которая требует больших запасов пресной воды на корабле.

По данным из открытых источников, EMALS, разработанная американской фирмой General Atomics, по сравнению с обычной паровой катапультой позволяет разгонять боевые самолеты плавнее и создает более щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата.

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Напомним, авианосец “Джеральд Форд“ заложили в 2009 году. Судно обошлось в рекордные $12,9 млрд. Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 кораблей класса “Форд“.

В июле 2017 года “Джеральд Форд“ вошел в состав ВМС США. Он был спущен на воду в ноябре 2013 года. На тот момент работы по его строительству были завершены на 70%.

Также сообщалось, что в декабре 2019 года в США спустили на воду авианосец “Джон Кеннеди“. Это второй корабль типа “Джеральд Форд“. Он будет передан ВМС в 2022 году

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