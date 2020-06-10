Фильм Унесенные ветром убрали из эфира из-за расизма

Фильм, который входит в золотой фонд американского кинематографа, HBO сняла с показа. Не исключено, что ленту вернут в эфир, но со специальной пометкой.

Фильм вышел на экраны в 1939 году Кадр из фильма Унесенные ветром

Популярная американская телесеть HBO сняла из эфира фильм Унесенные ветром. Это связано с протестами в США, вспыхнувшими после гибели чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицией 25 мая, пишет Wall Street Journal.

Экранизация романа американской писательницы Маргарет Митчелл вышла на экраны в 1939 году. Главные роли в ленте исполнили звезды Голливуда Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

Фильм получил восемь премий Оскар. При этом актриса Хэтти Макдэниел, исполнившая роль мамушки Скарлетт, стала первой из темнокожих артисток, удостоившихся Оскара.

Официальный представитель НВО не исключил, что легендарную картину в эфир поставить могут, однако пока этот вопрос находится на обсуждении. Не исключено, что фильм пометят титрами, как содержащий "противоречивые темы".

Напомним, что в Бельгии демонтировали памятник королю из-за протестов.

Также Korrespondent.net писал, что Джорджа Флойда похоронили в Техасе. Церемония прощания с темнокожим Флойдом, который стал символом борьбы против расизма, прошла в городе Хьюстон.



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