Избиение туриста в Барселоне попало на видео

Несколько мужчин жестоко избили посреди дня туриста в Испании из-за часов на глазах его девушки.

На видео попало избиение туриста в Барселоне из-за наручных часов. Видео опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как несколько мужчин набрасываются с кулаками на прохожего и пытаются сорвать с руки часы. В это время его девушка кричит, но очевидцы происходящего не пытаются помочь туристу.

Пострадавшему удалось встать, но нападавшие успели убежать с его часами. Позже полиция задержала пятерых нападавших из Марокко и изъяла у них украденные часы.

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