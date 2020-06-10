Германия не советует ездить в Украину до конца августа

В немецком правительстве призвали воздержаться от поездок в Украину до конца лета в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.

Германия предостерегает от поездок в Украину до конца августа Подробности

Из-за пандемии коронавируса правительство Германии призывает воздержаться от поездок в Украину и еще более 160 стран за пределами ЕС до конца лета. Решение о продлении срока действия предостережения до 31 августа было принято в среду, 10 июня.

Тем не менее возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию коронавируса. При этом будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.

На прошлой неделе правительство ФРГ отменило предостережение в отношении 31 европейской страны, в том числе 26 стран ЕС, Великобритании, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Для 29 из этих государств предостережение отменяется с 15 июня, а для Испании и Норвегии - позже, поскольку в этих странах все еще действуют ограничения на въезд.

Ранее сообщалось, что Германия не будет эвакуировать заразившихся коронавирусом в отпуске. С 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что четыре страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от COVID-19. Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились, чтобы форсировать разработку вакцины на европейской территории.

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