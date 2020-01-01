В России ждут, что Лукашенко посетит парад

В Москве констатируют ослабление пандемии, и считают это время подходящим для усиления взаимодействия во всех областях.

В России ожидают, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 24 июня. Об этом в среду, 10 июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что в условиях, когда пандемия постепенно отступает, "необходимо использовать момент для восстановления динамики взаимодействия во всех областях".

"И это уже происходит. Если говорить о политическом диалоге, то ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко", - сказал Руденко.

Как известно, в России парад 9 мая был перенесен в связи с пандемией коронавируса. Прзже президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня. А сегодня в Кремле рассказали, почему не пригласили на парад президента Украины Зеленского.

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