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В Стокгольме произошла стрельба в торговом центре

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По уточненным данным, двое вооруженных преступников напали на ювелирный магазин, им удалось скрыться.
Торговый центр, в котором произошла стрельба
Торговый центр, в котором произошла стрельба
Christine Olsson/ТТ
 
Перестрелка нападавших с полицией произошла в среду, 10 июня, в стокгольмском торговом центре Kista Galleria после попытки ограбления ювелирного магазина. Об этом сообщило местное издание Aftonbladet.
 
Сейчас помещения магазина освобождены, а вход в торговый центр заблокирован полицией. По ее данным, в торговом центре находились три преступника, которых зафиксировали видеокамеры.
 
 
 Пока не ясно, есть ли раненые в ходе инцидента. Позже стало известно, что полиция ищет двух преступников, которые успели сбежать с места происшествия. По словам очевидца, в торговом центре возник хаос в связи с инцидентом.
 
Как сообщалось, ранее в Лос-Анджелесе из автомобиля расстреляли прохожих. По свидетельству очевидцев, к тротуару подъехал автомобиль, из которого раздались выстрелы. Пострадавших доставили в больницу.
 
Напомним, в Мексике неизвестные устроили стрельбу в реабилитационном центре для наркозависимых, в результате чего погибли десять человек

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Теги: ограбление, Швеция, нападение, Стокгольм
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Источник: korrespondent.net

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