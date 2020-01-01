В Стокгольме произошла стрельба в торговом центре

По уточненным данным, двое вооруженных преступников напали на ювелирный магазин, им удалось скрыться.

Перестрелка нападавших с полицией произошла в среду, 10 июня, в стокгольмском торговом центре Kista Galleria после попытки ограбления ювелирного магазина. Об этом сообщило местное издание Aftonbladet.

Сейчас помещения магазина освобождены, а вход в торговый центр заблокирован полицией. По ее данным, в торговом центре находились три преступника, которых зафиксировали видеокамеры.

Пока не ясно, есть ли раненые в ходе инцидента. Позже стало известно, что полиция ищет двух преступников, которые успели сбежать с места происшествия. По словам очевидца, в торговом центре возник хаос в связи с инцидентом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet