В Стокгольме произошла стрельба в торговом центре
По уточненным данным, двое вооруженных преступников напали на ювелирный магазин, им удалось скрыться.
Перестрелка нападавших с полицией произошла в среду, 10 июня, в стокгольмском торговом центре Kista Galleria после попытки ограбления ювелирного магазина. Об этом сообщило местное издание Aftonbladet.
Сейчас помещения магазина освобождены, а вход в торговый центр заблокирован полицией. По ее данным, в торговом центре находились три преступника, которых зафиксировали видеокамеры.
Как сообщалось, ранее в Лос-Анджелесе из автомобиля расстреляли прохожих. По свидетельству очевидцев, к тротуару подъехал автомобиль, из которого раздались выстрелы. Пострадавших доставили в больницу.
Напомним, в Мексике неизвестные устроили стрельбу в реабилитационном центре для наркозависимых, в результате чего погибли десять человек
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