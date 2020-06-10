Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing

Официальный Киев должен назвать дату и место для встречи и назначить своих представителей для переговоров.

Официальный Тегеран готов обсуждать с представителями Украины выплаты компенсаций семьям погибших в самолете Boeing, сбитом иранскими ПВО. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд на встрече с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком.

По данным иранского информагентства Tasnim, Бурдиляк приветствовал такое предложение, пообещав немедленно передать эту информацию компетентным органам в Украине. По его словам, позднее украинская сторона известит Иран о своем решении.

Представитель Ирана также отметил, что он готов провести переговоры с украинскими официальными лицами в любое время и в любом месте, определенном украинцами - в кратчайшие сроки, чтобы немедленно решить вопросы касательно "черных ящиков" сбитого самолета.

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