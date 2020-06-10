Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing
Официальный Киев должен назвать дату и место для встречи и назначить своих представителей для переговоров.
Официальный Тегеран готов обсуждать с представителями Украины выплаты компенсаций семьям погибших в самолете Boeing, сбитом иранскими ПВО. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд на встрече с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком.
По данным иранского информагентства Tasnim, Бурдиляк приветствовал такое предложение, пообещав немедленно передать эту информацию компетентным органам в Украине. По его словам, позднее украинская сторона известит Иран о своем решении.
Представитель Ирана также отметил, что он готов провести переговоры с украинскими официальными лицами в любое время и в любом месте, определенном украинцами - в кратчайшие сроки, чтобы немедленно решить вопросы касательно "черных ящиков" сбитого самолета.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании вопросов по делу о сбитом самолете авиакомпании МАУ.
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