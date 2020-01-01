Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Заброшенные элитные авто показали на видео

Комментариев: 0
В Дубае существует гигантская парковка брошенных автомобилей, в том числе суперкаров в идеальном состоянии.

Блогер Supercar Blond показала на видео огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи брошенных автомобилей.

Автомобили попали на хранение по разным причинам. Позже все они будут проданы с аукциона. Многие авто серьезно повреждены, но есть и в идеальном состоянии.

На кадрах ролика видны суперкары Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls Royce. Также в объектив попали электромобили Tesla.

 

 
Также Корреспондент писал, что в Киеве эвакуатор увез авто с детьми в салоне.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, видео, парковка, Дубай, суперкар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь