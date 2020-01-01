Заброшенные элитные авто показали на видео

В Дубае существует гигантская парковка брошенных автомобилей, в том числе суперкаров в идеальном состоянии.

Блогер Supercar Blond показала на видео огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи брошенных автомобилей.

Автомобили попали на хранение по разным причинам. Позже все они будут проданы с аукциона. Многие авто серьезно повреждены, но есть и в идеальном состоянии.

На кадрах ролика видны суперкары Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls Royce. Также в объектив попали электромобили Tesla.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet