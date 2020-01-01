Заброшенные элитные авто показали на видео
В Дубае существует гигантская парковка брошенных автомобилей, в том числе суперкаров в идеальном состоянии.
Блогер Supercar Blond показала на видео огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи брошенных автомобилей.
Автомобили попали на хранение по разным причинам. Позже все они будут проданы с аукциона. Многие авто серьезно повреждены, но есть и в идеальном состоянии.
На кадрах ролика видны суперкары Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls Royce. Также в объектив попали электромобили Tesla.
Ранее сообщалось, что мужчина в халате оставил авто на детской площадке.
Также Корреспондент писал, что в Киеве эвакуатор увез авто с детьми в салоне.
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