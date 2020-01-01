США открывают консульство в Гренландии

В Вашингтоне заявили, что открытие консульства отражает приверженность Америки углублению сотрудничества с народом Гренландии.

США в среду, 10 июня, открывают в Гренландии консульство. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, передает пресс-служба Госдепа.

Помпео отметил, что открытие консульства "отражает приверженность Америки углублению сотрудничества с народом Гренландии и всем Королевством Дания".

"Наше присутствие в Нууке повысит благополучие, которое мы разделяем с нашими друзьями в Дании и Гренландии, работая совместно с другими союзниками и партнерами в Арктике для обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе", - заявил Помпео.

В апреле в Госдепе заявили о том, что США выделят более $12 млн на развитие этой территории в составе Дании в рамках усилий по укреплению своего присутствия в Арктике. Дипломат заверил при этом, что о покупке Гренландии Вашингтоном речь не идет.

Напомним, 18 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в приобретении Гренландии, которая является территорией в составе Дании и с 2009 года имеет права широкой автономии.

О планах открыть в Гренландии генконсульство в США начали говорить еще в августе прошлого года.

Напомним, 16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позже Трамп лично подтвердил намерение купить Гренландию.

В свою очередь в Дании, в состав которой входит Гренландия, были шокированы таким намерением президента США. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что считает идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

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