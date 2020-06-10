Польша и Германия открывают границы после карантина

В Варшаве готовы принимать граждан из стран Евросоюза, а в Германии запрет на въезд снимают поэтапно.

В Польше и Германии анонсировали открытие границы для граждан Евросоюза. Об этом в среду, 10 июня сообщили в правительстве обеих стран.

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецький заявил, что Польша откроет границы для граждан стран Евросоюза с 13 июня.

А со следующего вторника 15 июня Германия снимет пограничный контроль с соседними странами. Об этом сказал глава МИД Хорст Зеехофер, передает Bild.

Он отметил, что внутренний пограничный контроль с Австрией, Швейцарией, Францией и Данией закончится 15 июня. Для тех, кто прибывает из Испании, это произойдет с 21 июня.

Граница с Нидерландами, Бельгией и Люксембургом уже открыта. Никаких изменений на границах Польши и Чехии также нет: для тех, кто приезжает из этих двух стран, проверок нет.

Напомним, с 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки.

Ранее в Польше подсчитала вернувшихся в Украину заробитчан. Сообщалось, что Только 10% украинских трудовых мигрантов решили выехать из Польши после начала эпидемии.

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