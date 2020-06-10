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Беженцы перестали искать убежище в ЕС

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Многие страны-члены ЕС приостановили прием новых заявок еще в марте в связи с закрытием границ.
Коронавирусный кризис еще больше осложнил положение беженцев
Коронавирусный кризис еще больше осложнил положение беженцев
 
Закрытие границ ЕС в результате пандемии коронавируса привело к снижению числа заявок на получение убежища в ЕС весной 2020 года до 10-летнего минимума. Об этом в среду, 10 июня, сообщило Центральное государственное телевидение Китая.
 
 
Оно ссылается на данные Европейского бюро поддержки убежища, согласно которым в апреле число заявок уменьшилось на 86% по сравнению с февралем, до 8730. В марте заявок было на 44% меньше, чем в феврале.
 
Это связано с тем, что многие страны-члены ЕС приостановили прием новых заявок в марте. Большинство заявок, поданных в апреле, поступили от граждан Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Колумбии.
 
"Безусловно, доступ для потенциальных искателей убежища в последние несколько месяцев был строго ограничен. Кризис с пандемией коронавируса очень осложнил положение этих людей, которые и так бежали от насилия и преследований", - отметила исполнительный директор Европейского бюро поддержки убежища Нина Грегори.
 
Напомним, ранее представитель премьер-министра Виктора Орбана заявил, что Венгрия не согласна с решением суда Евросоюза о беженцах, но подчинится ему.

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Теги: ЕС, беженцы, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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