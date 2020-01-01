В Мюнхене авто въехало в толпу

После наезда из авто вышли люди и начали избивать прохожих. Полиция разыскивает нападавших.

В Мюнхене неизвестные въехали на легковом авто в группу людей, после чего вышли и начали их избивать. Об этом в среду, 10 июня, сообщила в полиция города в Twitter.

Отмечается, что после нападения на пешеходов злоумышленники сели обратно в машину и скрылись с места инцидента.

"Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет", - отметили в правоохранительных органах. Район ЧП оцеплен стражами порядка.

В полиции отметили, что по предварительным данным, речь идет о "целенаправленной атаке". О погибших или пострадавших не сообщается.

Ранее в американском Миннеаполисе водитель, въехал в толпу протестующих людей. Позже мужчину отпустили, не выдвинув обвинений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet