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В Мюнхене авто въехало в толпу

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После наезда из авто вышли люди и начали избивать прохожих. Полиция разыскивает нападавших.
Район ЧП оцеплен полицейскими
Район ЧП оцеплен полицейскими
Reuters (архив)

В Мюнхене неизвестные въехали на легковом авто в группу людей, после чего вышли и начали их избивать. Об этом в среду, 10 июня, сообщила в полиция города в Twitter.

Отмечается, что после нападения на пешеходов злоумышленники сели обратно в машину и скрылись с места инцидента.

"Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет", - отметили в правоохранительных органах. Район ЧП оцеплен стражами порядка.

В полиции отметили, что по предварительным данным, речь идет о "целенаправленной атаке". О погибших или пострадавших не сообщается.

Ранее в американском Миннеаполисе водитель, въехал в толпу протестующих людей. Позже мужчину отпустили, не выдвинув обвинений.

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Теги: США, Германия, Мюнхен, толпа, нападение, авто
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Источник: korrespondent.net

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