В Мюнхене авто въехало в толпу
В Мюнхене неизвестные въехали на легковом авто в группу людей, после чего вышли и начали их избивать. Об этом в среду, 10 июня, сообщила в полиция города в Twitter.
Отмечается, что после нападения на пешеходов злоумышленники сели обратно в машину и скрылись с места инцидента.
"Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет", - отметили в правоохранительных органах. Район ЧП оцеплен стражами порядка.
В полиции отметили, что по предварительным данным, речь идет о "целенаправленной атаке". О погибших или пострадавших не сообщается.
Ранее в американском Миннеаполисе водитель, въехал в толпу протестующих людей. Позже мужчину отпустили, не выдвинув обвинений.
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