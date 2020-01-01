Молдова установила антирекорд по зараженным COVID
За сутки в Молдове от COVID умерли четыре человека. У всех были сопутствующие хронические заболевания.
В Молдове за среду, 10 июня, зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом - 296 человек, умерли от инфекции за сутки четыре зараженных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.
"Сегодня было обработано 1587 тестов, из которых 1192 - первичные тесты. В результате выяснилось, что 296 тестов дали положительный результат. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 10 321", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, среди лиц, у которых в среду выявлен COVID-19, 31 работают в системе здравоохранения, трое из которых - врачи. Таким образом, количество инфицированных медицинских работников составляет 1827 человек, 22 из них скончалось.
"С сожалением сообщаем, что в среду скончалось еще четыре человека с диагнозом коронавирус. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах, в возрасте от 57 до 80 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания", - отметили в министерстве.
Количество зарегистрированных в среду, 10 июня, случаев коронавируса в Молдове является рекордным за все время проведения тестирования с 7 марта 2020 года.
Несмотря на рост количества зараженных, молдавские власти с 1 июня объявили о поэтапной отмене введенных ранее ограничений.
К примеру, Молдова с 1 июня начала открывать пункты пропуска на границе с Украиной.
Немного ранее, в конце мая, Молдова запустила международные поезда и автобусы.
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