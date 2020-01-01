СМИ узнали о давнем конфликте Флойда и убившего его копа

Оба мужчины работали в одном и том же клубе охранниками и имели конфликтные отношения, сообщил их бывший коллега.

У погибшего во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда и подозреваемого в его убийстве полицейского Дерека Шовина ранее были конфликты в ночном клубе, в котором оба работали охранниками. Об этом сообщил телеканалу CBS News их бывший коллега Дэвид Пинни.

Ранее сообщалось, что В 2008 году Шовин получил благодарственную медаль за то, что обезоружил мужчину на улице около бара El Nuevo Rodeo, где в свободное время подрабатывал охранником. Там же работал и Флойд. Правда, как ранее говорила владелица клуба, они работали на разных участках и не пересекались.

"Они сталкивались лбами… Это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным в клубе с некоторыми посетителями, и это было проблемой", - сказал Пинни.

По данным телеканала, семья Флойда считает, что события 25 мая, когда скончался афроамериканец, отчасти были связаны с личным отношением Шовина. Адвокат семьи призвал осудить полицейского в предумышленном убийстве, "потому что мы думаем, что он знал, кем был Джордж Флойд".

На вопрос о том, могут ли быть сомнения в том, что Шовин знал Флойда, их коллега ответил отрицательно.

"Нет. Он знал его… Я бы сказал достаточно хорошо", - сказал Пинни.

В то же время владелица ночного клуба, где работали Флойд и Шовин Мая Сантамария рассказала, что в течение 17 лет платила Шовину, чтобы он сидел в своей патрульной машине перед зданием клуба, Флойд же работал охранником в самом клубе. Они работали вместе по вторникам, сообщает телеканал. Когда ее спросили, были ли у полицейского проблемы с темнокожими, она ответила, что "он был запуган" ими.

Напомним, Флойд умер после грубого задержания полицией. Реакцией на действия правоохранителей в отношении темнокожего стала волна протестов в США и многих странах мира.

В ряде американских городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.

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