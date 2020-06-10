Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Помпео упрекнул Китай в религиозных репрессиях

Комментариев: 0
Кроме преследования верующих госсекретарь США заявил об отсутствии в Китае верховенства права.
Госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео
 
Госсекретарь США Майкл Помпео вновь обвинил Китай в преследовании верующих на брифинге, представляя ежегодный доклад о религиозных свободах в мире. Об этом пишут Риа. новости.
 
 
По его словам, в КНР поддерживаемые государством репрессии против всех религий продолжают усиливаться. 
 
"Китайская коммунистическая партия теперь требует от всех религиозных лидеров подчиняться руководству КПК и вносить коммунистическую догматику в учения и практику их религий", - заявил Помпео.
 
Он также обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне и преследованиях тибетских буддистов и секты Фалуньгун. 
 
Также госсекретарь США заявил об отсутствии в Китае верховенства права, свободы слова, мирных протестов и религиозных свобод, тогда как в Штатах, по его словам, все это есть.
 
КНР в прошлом отрицала подобные обвинения и заявляла, что в США ситуация с правами человека оставляет желать лучшего.
 
Накануне госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию в вопросе создания сетей 5G.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, религии, Майкл Помпео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь