Помпео упрекнул Китай в религиозных репрессиях
Кроме преследования верующих госсекретарь США заявил об отсутствии в Китае верховенства права.
Госсекретарь США Майкл Помпео вновь обвинил Китай в преследовании верующих на брифинге, представляя ежегодный доклад о религиозных свободах в мире. Об этом пишут Риа. новости.
По его словам, в КНР поддерживаемые государством репрессии против всех религий продолжают усиливаться.
"Китайская коммунистическая партия теперь требует от всех религиозных лидеров подчиняться руководству КПК и вносить коммунистическую догматику в учения и практику их религий", - заявил Помпео.
Он также обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне и преследованиях тибетских буддистов и секты Фалуньгун.
Также госсекретарь США заявил об отсутствии в Китае верховенства права, свободы слова, мирных протестов и религиозных свобод, тогда как в Штатах, по его словам, все это есть.
КНР в прошлом отрицала подобные обвинения и заявляла, что в США ситуация с правами человека оставляет желать лучшего.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию в вопросе создания сетей 5G.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент