В суде по МН17 заявили о свидетеле запуска ракеты

Прокуратура хочет допросить неназванного свидетеля, который, как сообщается, присутствовал на месте выстрела.

В прокуратуре Нидерландов заявили, что имеют свидетеля запуска ракеты по малайзийскому самолету, выполнявшему рейс MH17. Имя свидетеля не называется, но обвинение хочет заслушать его на следующем заседании, сообщает в среду, 10 июня, издание nu.nl.

Так, по данным прокуратуры, свидетель, которого называют X48, присутствовал на месте выстрела и заявил в 2016 году, что видел зенитно-ракетную установку, а также запуск ракеты и след, оставшийся после ее запуска.

Напомним, сегодня состоялось очередное судебное заседание по делу о крушении малайзийского рейса MH17 в июле 2014 года вблизи Донецка.

На сегодняшнем заседании прокуроры рассказали о свидетелях дела, а также определили обвиняемых и оружие, из которого сбили самолет.

В итоге суд решил отложить слушания до 22 июня. К тому времени защита должна подготовить требования по расследованию.

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