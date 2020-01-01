34 года следствия. Швеция назвала убийцу премьера

Шведская прокуратура закрыла дело об убийстве в 1986 году премьер-министра страны Улофа Пальме. На протяжении последних трех десятилетий это убийство оставалось одной из самых больших загадок в истории страны.

В Швеции убийства раскрывают даже через 34 года после их совершения. В феврале 1986 года в Стокгольме убили премьер-министра страны Улофа Пальме. И только сейчас прокуратура Швеции назвала вероятного убийцу. Вот только обвинения ему предъявлять не будут, он умер почти 20 лет назад. Зато самое громкое дело в истории страны наконец-то закрыто.

Пальме и его убийство

Улоф Пальме был харизматичным лидером и возглавлял Социал-демократическую партию Швеции. Он имел довольно жесткую позицию по многим вопросам, в том числе и международного значения, и не стеснялся его высказывать.

В Швеции он вызывал активное недовольство представителей местного бизнеса своими реформами; также он выступал против ядерной энергетики. Кроме того Пальме критиковал советское вторжение в Чехословакию в 1968 году, бомбежку американцами Северного Вьетнама и режим апартеида в Южной Африке.

В пятницу вечером, 28 февраля 1986 года шведский премьер отпустил охрану, и отправился в кинотеатр вместе со своей женой Лисбет, их общим сыном Мартеном и его девушкой.

После фильма Пальме с женой шли по одной из самых оживленных улиц столицы Свеявеген, когда в них дважды выстрелили. 59-летний Пальме скончался сразу же. На месте убийства были обнаружены пули от револьвера 357 Magnum, однако само оружие так и не было найдено.

BBC Место, где убили Пальме

Следствие

За 34 года полиция допросила по делу 10 тысяч человек и провела анализ 788 пистолетов. 134 человека заявили, что это они застрелили премьер-министра, но ни одно из этих признаний не подтвердилось.

В 1988 году в убийстве Пальме признали виновным неоднократно судимого Кристера Петтерссона, которого опознала жена политика. Однако через год вышестоящий суд отменил приговор за недостаточностью доказательств. Петтерссон умер в 2004 году.

Следователи подозревали в убийстве противников Пальме в полиции Стокгольма, в Рабочей партии Курдистана и в спецслужбах Южно-Африканской Республики. Все эти версии не подтвердились. В 2010 году в законодательство Швеции были внесены поправки, позволившие отменить срок давности по делу Пальме и продолжать расследование.

Убийца

Сейчас правоохранители говорят, что вероятным убийцей Пальме был бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстрем, известный также как "Скандиа-мэн". По словам второй жены, после смерти Пальме у Энгстрема начались проблемы с алкоголем. Пара развелась в 1999 году, а в 2000 Энгстрем покончил с собой.

Энгстром фигурировал в расследовании с самого начала — в качестве свидетеля. Уже на следующий день после убийства Пальме он сам позвонил в полицию и заявил, что был на месте преступления (оно находится рядом с офисом Scandia). Однако его показания не сходились с показаниями других свидетелей. Тогда полиция сочла, что Энгстрем просто хочет привлечь к себе внимание, и потеряла к нему интерес. Он пару раз выступал в прессе и критиковал ход следствия. В апреле 1986 года Энгстрем даже представил свою версию событий в вечер убийства для шведского общественного телевидения SVT.

Впервые подозрение на него пало в 2018 году, когда журналист Томас Петтерссон вместе со следователями занялись пересмотром подозреваемых. Высказывалось предположение, что Энгстрем убил Пальме за его левые убеждения. Но окончательный мотив так и не был назван.

Было установлено, что Энгстрем солгал относительно своих действий непосредственно после убийства, сказав, что пытался привести Пальме в чувство. Позднее стало известно, что Энгстрем прошел тренинг по обращению с оружием.

Бывшая жена Энгстрема рассказала в 2018 году газете Expressen, что в 2017 году ее допрашивали следователи и на тот момент никто не подозревал ее бывшего мужа в причастности к убийству.

"Он был слишком большим трусом. Он и мухи не мог убить", - сказала женщина.

Сейчас правоохранители говорят, что одежда Энгстрема в вечер убийства частично совпадала с описанием одежды преступника. Прямых улик против Энгстрема нет, орудие убийства так и не нашли, а косвенные доказательства полностью построены на показаниях свидетелей, которые за прошедшие годы могли многое забыть.

Но дело все равно решили закрыть. Полицейское расследование убийства обошлось примерно в 65 миллионов долларов.