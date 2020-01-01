Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Впервые с начала карантина: постпреды СЕ лично собрались на заседание

Комментариев: 0
Доступ к зданиям Совета Европы в Страсбурге уже открыт для сотрудников, журналистов и других посетителей.
Дворец Европы в Страсбурге
Дворец Европы в Страсбурге
coe.int

Впервые после карантина постоянные представители стран-членов при Совете Европы лично присутствовали на заседании Комитета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Холтген, передает в среду, 10 июня, Укринформ.

"Сегодня Комитет министров на уровне послов возобновил еженедельные физические заседания", - заявил Холтген.

По его словам, в период карантина Совет Европы усилил свою деятельность по защите прав человека. Органы организации за период карантина провели около 450 встреч и заседаний, но в режиме видеоконференций.

На сегодня доступ к зданиям Совета Европы в Страсбурге уже открыт для сотрудников, журналистов, других посетителей.

В то же время перенесено летнее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое должно было пройти 22-26 июня.

В парламентских и дипломатических кругах сейчас рассматривается возможность проведения летней сессии в сентябре, сразу после которой - в октябре - может начаться осеннее пленарное заседание ПАСЕ.

Сегодня также сообщалось, что некоторые страны ЕС, в частности Польша и Германия открывают границы после карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: заседание, карантин, Коронавирус, Совет Европы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь