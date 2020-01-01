Впервые с начала карантина: постпреды СЕ лично собрались на заседание

Доступ к зданиям Совета Европы в Страсбурге уже открыт для сотрудников, журналистов и других посетителей.

Впервые после карантина постоянные представители стран-членов при Совете Европы лично присутствовали на заседании Комитета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Холтген, передает в среду, 10 июня, Укринформ.

"Сегодня Комитет министров на уровне послов возобновил еженедельные физические заседания", - заявил Холтген.

По его словам, в период карантина Совет Европы усилил свою деятельность по защите прав человека. Органы организации за период карантина провели около 450 встреч и заседаний, но в режиме видеоконференций.

На сегодня доступ к зданиям Совета Европы в Страсбурге уже открыт для сотрудников, журналистов, других посетителей.

В то же время перенесено летнее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое должно было пройти 22-26 июня.

В парламентских и дипломатических кругах сейчас рассматривается возможность проведения летней сессии в сентябре, сразу после которой - в октябре - может начаться осеннее пленарное заседание ПАСЕ.

Сегодня также сообщалось, что некоторые страны ЕС, в частности Польша и Германия открывают границы после карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet