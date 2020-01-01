Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шесть украинских университетов попали в мировой топ лучших

Комментариев: 0
Впервые украинские высшие учебные заведения появились в мировом рейтинге -1000 лучших ВУЗов в 2015 году.
Харьковский университет им. Каразина
Харьковский университет им. Каразина
univer.kharkov.ua

Шесть украинских университетов попали в топ-1000 лучших вузов мира. Наивысшую оценку удалось получить Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина. Об этом, в среду, 10 июня, сообщает QS World University Rankings 2021.

Университет имени Каразина попал в топ-500 лучших вузов мира. Специалисты разместили его на 477 месте. По сравнению с прошлым рейтингом, Харьковский вуз поднялся на 14 ступенек. 

Вторым украинским вузом показавшим высокий рейтинг стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который занял 601-650 место. Такой разрыв объясняется тем, что после 200-го места университеты представлены группами по 50 заведений из-за небольшой разницы в баллах. Примечательно - столичный вуз за год опустился на 60 позиций.

Харьковская политехника - на прежнем уровне и занимает 651-700 места.

Еще два вуза - КПИ им. Сикорского и Сумской государственный университет, также не изменили своих позиций и остались на 701-750 местах.

Снизился рейтинг у Львовской политехники. Если в прошлом году создатели рейтинга разместили львовский вуз на 751-800 местах. В новом рейтинге университет занял 800-1000 места.

Лучшим вузом мира уже девять лет подряд называют Массачусетский технологический институт.

В топ-10 также вошли Стенфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Оксфорд, Швейцарский технологический университет, Кембридж, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет и Университетский колледж Лондона.

Ранее в Минобразования заявляли, что хотят изменить механизм финансирования высшего образования, который будет стимулировать качество, а не количество. Также были названы самые популярные среди абитуриентов вузы страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, институт, высшее образование, университет, ВУЗы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь