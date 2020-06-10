Премьер Италии даст показания по делу о пандемии

В качестве свидетелей прокуратура Италии возьмет показания у министра здравоохранения Роберто Сперанцу и главы Министерства внутренних дел Лучану Ламорджезе.

Прокуроры итальянского города Бергамо, которые расследуют ход пандемии и реакцию власти на распространение коронавируса, заслушают доклад премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом, в среду 10 июня, сообщает агентство ANSA.

"Я отвечу на вопросы в пятницу и расскажу обо всех фактах, которые мне известны. Это мой долг", - заявил Конте накануне журналистам.

Сообщается, что речь идет о расследовании причин отказа власти от объявления "красной зоной" двух населенных пунктов в районе Бергамо на севере Италии - Нембро и Альцано-Ломбардо после того, как там были выявлены первые случаи заболевания COVID-19.

Провинция Бергамо считается одной из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса в Италии. В период с марта по апрель смертность в районе увеличилась более чем на 500% по сравнению с тем же периодом в 2015-2019 годах.

По данным Worldometer на 10 июня в Италии зафиксировано 235,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, 34,1 тысячи летальных исходов и 169,9 тысяч выздоровевших пациентов.

Ранее сообщалось, что в Италии в прокуратуру наиболее пострадавшего от коронавируса города Бергамо поступило полсотни жалоб на государство от родственников умерших от COVID-19.

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