Берлинская опера даст концерт на парковке

Спектакль, который пройдет на фоне запрета в Германии крупных массовых мероприятий, станет первым из запланированных пяти.

Немецкая государственная опера в Берлине готовится открыться после вынужденной паузы во время пандемии произведением Золото Рейна на собственной парковке. Об этом, в среду, 10 июня, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что спектакль, который запланирован на пятницу, станет первым из пяти.

“Мы вспомнили, что у нас есть свой опен-эйр с подходящими акустическими условиями для певцов и оркестра. Попробовали получить разрешение, и получили: на 170 зрителей для первого представления, и на 200 - для двух последних. Нужда всему научит, и мы счастливы, что процесс пошел”, - рассказал директор оперы Дитмар Шварц.

Организаторы концерта предупреждают, что сама опера подверглась изменениям. Зрители увидят 90-минутный вариант в переработке британского композитора Джонатана Доува, что позволит занять меньше музыкантов, ведь они тоже "должны будут соблюдать социальную дистанцию".

Цена билетов на первое представление после длительного перерыва составит пять евро.

Крупные массовые мероприятия в Германии по-прежнему запрещены, и на этот спектакль попадут немногие.

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