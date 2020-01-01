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Компанию Microsoft обвинили в расизме

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Компания недавно уволила журналистов и заменила их на ИИ. Но тот ошибся и допустил непозволительную ошибку.
ИИ не смог отличить девушек
ИИ не смог отличить девушек
The Guardian

Компания Microsoft, которая недавно заменила редакторов новостного портала MSN на роботов, допустила грубую ошибку в колонке посвященной расизму. Камнем преткновения для ИИ стала статья с интервью британской певицы Джейд Феруолл. Система перепутала ее фото с изображением другой темнокожей исполнительницы. Примечательно, что интервью было посвящено расизму. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что к интервью солистки поп-группы Little Mix Джейд Феруолл о расизме, с которым ей пришлось столкнуться в школе, ИИ подобрал фотографию ее коллеги по группе, Ли-Энн Пиннок. Робот их просто перепутал. 

Певица резко отреагировала на это в своем Instagram.

“Эй, MSN. Если вы собираетесь копировать статьи из других СМИ, то возможно вам стоит сперва проверять, что вы используете правильное изображение человека смешанной расы. Со мной и Ли-Энн такое происходит уже в который раз, и это превращается в шутку. Меня оскорбляет, что вы не можете отличить друг от друга двух темнокожих девушек. Старайтесь лучше!”, - написала она.

Примечательно, что за десять дней до выхода материала Microsoft решила уволить сотрудников редакции портала и заменить их на искусственный интеллект.

По словам источника The Guardian, в компании MSN глубоко обеспокоены тем, что скандал может привести к серьезным репутационным издержкам для продуктов компании.
 
Ранее американский технологический гигант Microsoft решил не продлевать контракты 27 человек из британского агентства PA Mediа, которые занимаются новостями на портале MSN (Microsoft Network). Также сообщалось, что китайское новостное агентство Синьхуа в своем штате имеет виртуального журналиста с искусственным интеллектом.

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Теги: Microsoft, скандал, расизм, интервью, певица, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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