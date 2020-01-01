В США заявили об отсутствии роста заболеваний COVID-19 во время протестов

Солнечный свет, влажность и жара способствуют меньшему распространению коронавируса, считает вице-президент США.

Власти США не наблюдают роста числа заражений коронавирусом с начала массовых протестов, возникших в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом, в среду, 10 июня, сообщает Fox Business.

"Что я могу сказать вам, так это что на данный момент мы не наблюдаем роста числа новых случаев заражений коронавирусом сейчас, спустя примерно две недели после того, как начались первые протесты", - сказал Пенс.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране остается без существенных изменений, так как многие американцы вышли на акции протеста в масках и старались соблюдать дистанцию.

Кроме того, как считает Пенс, солнечный свет, влажность и жара, которая установилась во многих штатах, тоже сдерживают распространение коронавируса.



Ранее в США заявили, что карантинные ограничения в стране предотвратили 60 миллионов заражений COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорния-Беркли.

Напомним, что в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19. В Европе ситуация начала улучшаться, но в Центральной Америке пандемия еще не достигла пика.

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