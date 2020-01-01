Канадцев обязали вернуть выплаченные им из-за пандемии пособия

Правительство Канады выделило 107 млрд канадских долларов на различные программы помощи населению страны и национальной экономике в связи с пандемией нового коронавируса.

Около 190 тысяч жителей Канады, которые незаконно воспользовались специальным фондом помощи пострадавшим от последствий коронавируса, должны будут вернуть выплаченные им пособия. Об этом, в среду, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Канадскую налоговую службу.

Сообщается, что с марта по июнь власти выплачивали по две тысячи канадских долларов тем, кто из-за пандемии лишился дохода. Однако часть из этих граждан вновь вышли на работу и не сообщили об этом властям.

Всего выплаты коснулись 8,4 млн канадцев.

Первый случай заражения COVID-19 в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту заразились более 97 тысяч человек, почти 8 тысяч умерли, свыше 56,6 тысяч вылечились.

Ранее сообщалось, что в Канаде пенсионеры получат единовременную выплату от 300 до 500 канадских долларов (около 220-370 долларов США).

Напомним, что Канада за месяц потеряла рекордные 2 млн рабочих мест. Более 7,5 млн канадцев подали заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству.

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